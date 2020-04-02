ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​حاتم فهمي​ أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "شفت"، وذلك على قناته الرسمية عبر يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان عمر الشربيني، ومن توزيع كريم عبد الوهاب.

الجدير ذكره ان حاتم فهمي اصدر مؤخرا أغنية "ما شاء الله"، عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد تبارك، وألحان محمد غريب، وتوزيع كريم عبد الوهاب، ويقول مطلعها: "وأنا إيه اللي أنا عيني شايفاه.. ده اللي عايزه وباتمناه.. ده اللي أنا دنيتي معاه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاتم فهمي يصدر "شفت"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.