وفاة ممثل تركي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل التركي الشهير ​تورهان كايا​ عن عمر الـ 69 عاماً، إثر إصابته ب​فيروس كورونا​، وذلك أن كان نقل إلى المستشفى منذ حوالي الـ10 أيام.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، فقد خضع الاشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالممثل الراحل وهم زوجته وابنه وابنته وجاءت نتائج الفحوصات سلبية مما جعل الاسرة تزعم ان تورهان أصيب بالفيروس في المستشفى.

ورهان كايا شارك في كثير من المسلسلات وكان آخر أعماله مسلسل "حلقة" التي أدى فيها دور زعيم العصابة جنكيز.

وفي السياق نفسه، كان أثير جدلاً واسعاً خلال اليومين الماضيين حول إصابة الممثل التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ بالفيروس، ولكن بعد خضوعه للفحص، تبين أن النتيجة سلبية.

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