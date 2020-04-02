ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان اللبناني ​عامر زيان​ عن المرحلة الصعبة التي يمر فيها لبنان، مشيرا الى انه عوضا عن أزمة كورونا هناك ايضا الوضع الاقتصادي والمالي المتردي.

وكتب زيان على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "عم فكر هالسنة قديش بشعة عا بلدنا لبنان غير قصة الكورونا الوضع الاقتصادي والمالي معقول اللي صار بالمصارف وبالناس وما منشوف غير الحكي من رئيس جمعية المصارف سليم صفير والسياسيين وخطابات وكذب البلد أنهار والناس ما فرقاني معها لا صحتها ولا شي من وراكون يا بلا ضمير".

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كانت هذه تفاصيل خبر عامر زيان: "من وراكن يا بلا ضمير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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