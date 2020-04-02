هجوم حاد على أيمن رضا بعد شتمه لـ حياة الفهد-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل السوري ​أيمن رضا​ لهجوم حاد من قبل المتابعين الكويتيين وذلك بعد نشره صورة للممثلة الكويتية ​حياة الفهد​ وعلّق عليها بالقول:"ذكروني بزء عليها" وذلك تعليقاً منه على كلام الفهد مؤخراً بطلبها إخراج "الوافدين" من الكويت كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا، لكنه عاد وحذف هذه الصورة.

إلا أن حذفه لها لم يوقف الهجوم ضدّه، إذ إستمر عدد كبير من المتابعين بمهاجمته وإنتقاده عبر صفحته الخاصة، إذ كتب له أحدهم "انا ماعرفك ولا يشرفني اعرفك لكن اياك ان تنحرا على فنانين الكويتي واحترم نفسك حتى مانمسخ فيك البلاط".

وكتب له متابع آخر "انت بنفسك فاشل لا ديره ولا وطن بلا هوووويه عايشش انت بنفسك لاجئ لاتاريخ ولا بطيخ شنو سويت عاد حتي باسم ياخور ززءء عليك وتبربر ومسوي نفسك ظريف اسخف انسان وحقود مالت عليك وحياه الفهد خطط احمرررر محد يتعداااه".

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