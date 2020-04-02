هل مصاب كيفانش تاتليتوغ بـ "كورونا"؟..اليكم النتيجة

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام عالمية ان الفحوصات الطبية للنجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ قد ظهرت وتبيّن ان النتيجة سلبية اي انه غير مصاب ب​فيروس كورونا​ الذي اصبح منشرا بشكل كبير في كل انحاء العالم.

وكان قد انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نقل "​كيفانش تاتليتوغ​" المعروف عربيا باسم "مهند" الى المستشفى ليلة أمس.

وقد تناقلت الصحافة التركية خبر أن "كيفانش" كان قد شعر بالتعب في ليلة الماضية وتم نقله إلى مستشفى "ليف" في اسطنبول وتم ادخاله إلى المستشفى، وذكرت ابعض الصحف الاشتباه باصابته بفيروس كورونا.

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