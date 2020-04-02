تراند اليوم : صور.. “براد بيت” يتحدث عن علاقة عاطفية مع فنانة عربية شهيرة

انتشرت خلال الفترة الماضية، أخبارًا كثيرة عن قرب زواج الفنان العالمي براد بيت من الفنانة العالمية من أصول عراقية “عليا شوكت”، وذلك في الوقت الذي كان يحاول فيه التقرب من زوجته السابقة النجمة الأمريكية جينيفر أنيستون.

وفي هذا الإطار أشار موقع Geo news في تقرير له، عن أن “براد بيت” أكد أنه لا تجمعه سوى علاقة صداقة بـ عليا شوكت التي تواعد شخصا آخر، لافتا إلى أن النجم العالمي طمأن جينفير أنيستون بخصوص هذا الشأن.

وكانت تقارير أجنبية كشفت عن أن براد بيت يفكر في العودة لـ جينفير أنيستون بعد أكثر من مرور 12 عاما على انفصالهما، ويسعى جاهدا لكسب ثقتها من جديد.

جدير بالذكر أن أنجلينا جولي دخلت في علاقة مع براد بيت خلال تصوير فيلم Mr & Mrs Smith في 2005، حيث كان متزوجا من جينفير أنيستون ثم انفصل عنها وارتبط بـ أنجلينا جولي لـ 12 عامًا، وانفصلا في سبتمبر 2016.

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