فن ومشاهير

تراند اليوم : تعالي هتقضي يوم في بيت ” نانسي عجرم ” من اوضة النوم لـ الجيم – فيديو

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فارس طارق 0 تبليغ

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نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة سيلفي لها أثناء ممارستها الصباحية داخل الحجر المنزلي في منزلها بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وظهرت نانسي عجرم في الصورة مرتدية ملابس رياضية وبدون مكياجـ معلقة: “واحدة من صوري سيلفي عزل منزلي”.

وكانت نانسي عجرم شاركت في مبادرة “سقف” للطاقم الطبي اللبناني بنشرها فيديو مع زوجها فادي الهاشم هي تقوم بالتصفيق من شرفة منزلها تحية لجيوش الزي الأبيض الذين يواجهون فيروس .

يشار إلى أن آخر أعمال نانسي عجرم كليب أغنية “قلبي يا قلبي” الذي طرح 31 يناير الماضي.

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