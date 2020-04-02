تراند اليوم : كيف تغيرت ملامح و رشاقة منة عرفة بعد تجاوزها ازمتها الصحية الاخيرة .. اتفرج

نشر اليوتيوبر على غزلان فيديو جديد من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر على غزلان في الفيديو برفقة منة عرفة من داخل إحدى عيادات دكاترة التغذية والريجيم وقام على غزلان بالرهان على 10 آلاف جنيه أن لم تفقد منة عرفة على الأقل 4 كيلو من وزنها.

وأحرجت منة عرفة حبيبها على غزلان بفقدانها 4 كيلو من وزنها بالفعل وحصلت منه على 10 آلاف جنيه قامت بالتبرع بها لصالح مستشفيات الحجر الصحى .

يذكر أن منة عرفة وعلى غزلان أثارا جدلا واسعا منذ فترة قصيرة، حيث ظهرت عدة صور أثناء تواجدها معا فى عديد من المناسبات دفع البعض إلى التأكيد على وجود علاقة ارتباط قد تتحقق فى المستقبل القريب.