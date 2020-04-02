تراند اليوم : قبل حفل زفافها .. شاهد ياسمين صبري قبل عمليات التجميل و الشهرة – اتفرج

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما تويتر، صورة نادرة للفنانة ياسمين صبري، تظهر فيها بمرحلة الشباب، وقبل سنوات كثيرة من دخولها الوسط الفني، وخطوبتها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وقارن مستخدمو السوشيال ميديا، بين صورة ياسمين صبري في الماضي، والتي ظهرت فيها بملابس صيفية سوداء، وبين صورتها الحالية، وهل تغير شكلها كثيرًا عما كانت عليه.

وكان كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشمية عن تفاصيل ارتباطه بالفنانة ياسمين صبرى وإعلانه عن الخطوبة.

وقال أبو هشيمة خلال لقائه فى برنامج “روسيا اليوم أون لاين” : أعلنت عن ارتباطي بياسمين صبرى وهو أمر يشرفني ولم أخجل منه حتى أخبئه.

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وأضاف أبو هشيمة قائلا: “أننى لا أحب الحديث كثيرا عن حياتي الخاصة فضلا عن أن ليس هناك ما يمكن قوله سوى إن الخطوبة ستكلل بالزواج خلال أيام قليلة “مش هنطول فى الخطوبة”.

يذكر أن هناك كثيرا من الأقاويل تم إثارتها فور إعلان أحمد أبو هشيمة عن ارتباطه بالفنانة ياسمين صبرى.