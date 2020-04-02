تراند اليوم : من هو الفنان الذي طرد من أمام قبر النبي وأعاده «الشعراوي» للفن بعد اعتزاله؟

فنان مصري شهير، رحل عن عالمنا لكنه ترك أعمالًا فنية خالدة، حيث برع في تقديم أدوار عدة من خلال السينما والتليفزيون، وهو الفنان الذي تم طرده من أمام قبر الرسول، ثم قرر اعتزال الفن لكن لقائه بالشيخ محمد متولي الشعراوي، أعاده مرة اخرى للفن.

إنه الفنان المصري الراحل حسن عابدين الذي ولد في 21 أكتوبر عام 1931 في مدينة بني سويف في الصعيد، حيث ينتمي لعائلة عابدين وكان والده من أعيان بني سويف، وقد تزوج والده مرة واحدة لكنه انجب 15 ولداً، وكان ترتيب حسن عابدين الرابع بين اشقائه، وكان والده أمياً لا يجيد القراءة والكتابة لكن حسن عابدين تربى على الثقافة والفكر والسياسة، فكان والده يعقد صالوناً سياسياً وثقافياً كل خميس في القرية، وهذا ما جعل حسن عابدين محباً للفن، لكن والده كان يرى التمثيل عيبا ولا يليق بإسم العائلة، وفي المرحلة الإبتدائية ظهرت براعة حسن عابدين في اللغة العربية والإلقاء وشارك أيضا في التمثيل في الفرق المدرسية، وبعد حصوله على الثانوية العامة وظفه والده في محكمة بني سويف القاهرة لكي ينضم للمسرح العسكري، وكان أصدقاؤه في ذلك الوقت حسن حسني وإبراهيم الشامي، فكانت بداية مشواره مع الفن من خلال المسرح العسكري، وقدّم العديد من الأعمال المسرحية.

طرده واعتزاله

في عام 1980 كان حسن عابدين يقوم بأداء العمرة، ووقف أمام قبر الرسول محمد، فقام أحد المسؤولين بطرده من أمام القبر بسبب عمله كممثل بعد التعرف عليه، فبكى بشدة وقرر وقتها الإعتزال وترك مهنته، إلا أن صديقه الفنان إبراهيم الشامي نهاه عن ذلك وذهب به إلى الشيخ الشعراوي، الذي أشاد بأعماله فشعر بقيمتها بعد أن علم بأن الشيخ الشعراوي يشاهدها، فقرر أن يستكمل مشواره.

أعماله

كانت البداية في الستينيات، ولكن بأدوار صغيرة للغاية، ومع بداية السبعينيات بدأ حسن عابدين يحصل على أدوار أكبر نسبياً في أعمال، مثل “بريء في المشنقة والشيطان امرأة ومسلسل الدوامة وفيلم العذاب فوق شفاه تبتسم والساعة تدق العاشرة”.

تبرأ من فيلم “درب الهوى”

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في فيلم “درب الهوى” قدّم حسن عابدين شخصية شخص مازوخي، فكان يقول كلمته التي اشتهر بها “بحب اللي تهزقني”، ولكن لاحقاً تبرأ من الفيلم وأسقطه من حساباته، وحكى نجله خالد في تصريحات بأن المخرج حسام الدين مصطفى زار والده في المنزل ومعه نسخة الفيلم، وبعد قليل سمع والده منفعلاً وقال للمخرج “أنا استأمنتك وأنت غير أمين على مستقبلى الفنى”، وطرده من البيت، وخرج له وهو يشاهد الفيلم وطلب منه الشريط وكسره بيده من شدة الانفعال، وألقاه فى سلة المهملات.

معاناة مع السرطان ووفاته

عانى حسن عابدين من سرطان الدم، الذي إستطاع أن ينهي حياته في السادس من نوفمبر عام 1989، وكان عمره 58 عاماً.

شارك في حرب فلسطين

شارك حسن عابدين في حرب فلسطين عام 1948، وقد قتل مجموعة من الصهاينة وأصيب بعد فترة، وتم أسره وحكم عليه بالإعدام هو وصديقه الممثل ابراهيم الشامي لكنّ زملاءهم نجحوا لاحقا في تحريرهم، وكان عمره لم يتجاوز الثامنة عشر.