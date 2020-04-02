منه شلبي فى أول فيلم عربي يُعرض مجانًا علي منصة «فيسبوك ووتش»

كتب امير فتحي في الخميس 2 أبريل 2020 04:06 مساءً - أعلنت شركة “ريد ستار” للإنتاج السينمائي عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك ، أنها تستعد لإطلاق الفيلم العربي”نوّارة” للفنانة المصرية”منه شلبي”على منصة Facebook Watch“فيسبوك ووتش” ليتمكن الجمهور من مشاهدته مجانًا،
وذلك تضامنًا مع حملة(#خليك _في _البيت )التي أُطلقت منذ أسابيع قليله بهدف الحد من إنتشار فيروس كورونا، ليصبح أول فيلم عربي يُعرض على المنصة بشكل مجانى، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 أبريل.
والجدير بالذكر حصول فيلم نوّارة على أكثر من 19 جائزة خلال جولته بالمهرجانات السينمائية العالميه، و قد فازت النجمه منة شلبي بجائزة أفضل ممثلة عند دورها في الفيلم في مهرجان دبي السينمائي الدولي.
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