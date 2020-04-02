فن ومشاهير

“إذا ألقى الزمان عليك شراً وصار العيش في دنياك مراً”… بصوت كاظم الساهر ومصطفى الاغا!

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 2 أبريل 2020 04:06 مساءً - يحاول الفنانون والاعلاميون ان يرفعوا الروح المعنوية لمتابعيهم في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم كل على طريقته الخاصة.

وكان الفنان العراقي كاظم الساهر قد نشر، عبر حسابه على الفايسبوك، مقطع من قصيدة للشاعر اللبناني ايليا ابو ماضي تحث كلماتها على الصبر.

كما نشر الاعلامي مصطفى الاغا مقطعا من نفس القصيدة بإلقائه.

وتقول كلمات القصيدة:

إذا ألقى الزمان عليك شراً
وصار العيش في دنياك مراً

فلا تجزع لحالك بل تذكر
كم امضيت في الخيرات عمرا ً

وإن ضاقت عليك الارض يوماً
وبت تئن من دنياك قهراً

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فرب الكون ما أبكاك الا
لتعلم أن بعد العسر يسراً

وإن جار الزمان عليك فاصبر
وسل مولاك توفيقا واجرا ً

لعل الله أن يجزيك خيرا ً
ويملئ قلبك المكسور صبراً

وإن جار الصديق عليك ظلماً
وقابلك الوفا بعدا وهجرا ً

فلا تحزن عليه وعش عزيزاً
فقد كنت الوفي وكفاك فخرا ً

هي الدنيا فلا تركن اليها
ولا تجعل لها في القلب قدراً

ومد يديك للرحمن دوماً
فربك لن يرد يديك صفراً

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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