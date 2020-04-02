بوراك أوزجفيت يقدم ساعة "رولكس" لزوجته فهرية أفغان.. كم ثمنها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت النجمة التركية فهرية أفغان مؤخرا في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام، وهي تؤدي إحدى الحركات التي تحداها بها المؤلف التركي سنان كانان معلقةً عليه بالقول: "ثلاثة أيام وأنا أحاول إتقان هذه الحركة التي تحداني سنان كانان أن أقوم بها".

ولكن ما لفت الأنظار في هذا الفيديو كان شيئا آخر، وهو الساعة التي كانت ترتديها النجمة أثناء أدائها للحركة؛ إذ تبين أنها ساعة من طراز "رولكس" باللون الذهبي، يبلغ ثمنها قرابة 170 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 25 ألف دولار أمريكي.

وتبين أن فهرية قد حصلت عليها كهديةٍ من زوجها الممثل التركي بوراك أوزجفيت لتضحيتها في البقاء إلى جانب ابنهما ورعايته خلال الفترة الماضية.

وفي ظل الحجر المنزلي الذي فرضته أغلبية دول العالم على مواطنيها من أجل مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، أشارت العديد من وسائل الإعلام التركية إلى أن بوراك وفهرية يقضيان وقتهما في المنزل بشكلٍ كامل ويتقاسمان المهمات؛ إذ تقوم فهرية بمهمة الطبخ، فيما يقوم بوراك بالتنظيف والغسيل وشراء حاجيات المنزل.

أما مهمة رعاية طفلهما فهما يتقاسمان الأمر أيضا؛ إذ تتولى فهرية الأمر صباحا، في حين يتولى بوراك الأمر مساء.

وعلى الرغم من تقاسمهما تلك الأمور، إلا أنهما لا يغفلان أبدا عن ممارسة رياضة المشي لمدة ساعة صباحا ومن ثم ممارسة اليوغا.

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يُذكر أنَّ مسلسل "المؤسس عثمان" والذي يلعب بطولته النجم التركي ما زال يلاقي نجاحا باهرا وتتصدر حلقاته نسب المشاهدة في تركيا والعالم العربي، ولم يجر البت حتى الآن بتأجيل أو توقف عرض حلقات المسلسل بسبب كورونا، ولكن الكثير من الأنباء تشير إلى أن الموسم الأول من المسلسل أوشك على نهايته.

وكان بوراك قد تلقى أجرا يقارب الـ250 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 37 ألف دولار أمريكي عن الحلقة الواحدة.

وعلى صعيدٍ آخر فإنه يجري الحديث عن قيام الثنائي بالتحضير لعيد ميلاد ابنهما الأول والذي يصادف الـ13 من نيسان/ أبريل، مع كبار العائلة وذلك من خلال استخدام إحدى وسائل التواصل في ظل عدم قدرة الكثيرين من مغادرة منزلهم.