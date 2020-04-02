هجوم على الراقصة جوهرة بسبب رقصها بفستان قصير وكمامة

تعرضت الراقصة جوهرة لهجوم شديد بعد أن نشرت على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على "إنستغرام" فيديو لايف لمشاركة متابعيها لحظات قضائها للحجر المنزلي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قدمت وصلة رقص مع نجم الـ"سوشيال ميديا عمرو" راضي، وظهرت فيه بفستان قصير جداً، مما أغضب الكثير من جمهورها، وكان الفستان باللون الأسود قصير ومرتدية كمامة من نفس اللون.

وعلّق بعض المتابعين بأن ما فعلته لا يتناسب مع الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن محكمة الجنح المصرية، قد أصدرت حكماً بالحبس لمدة عام مع الشغل ضد الراقصة الروسية كاتيرينا أندرييفا، المعروفة باسم "جوهرة"، لاتهامها بالتحريض على "الفسق والفجور وإثارة الغرائز"، وذلك على خلفية نشرها فيديوهات قامت بالرقص فيها ببدلة رقص غير مطابقة للمواصفات التي وضعتها الرقابة على المصنفات الفنية في مصر.

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة، قبلت الاستئناف المقدم من الراقصة جوهرة على حكم حبسها سنة مع الشغل شكلاً، وفي الموضوع تأييد الحكم الصادر ضدها.

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