شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم يفتحون منازلهم لتعزيز تبنى الكلاب خلال تفشى كورونا.. أبرزهم سيلينا جوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل انتشار فيروس كورونا الذى يهدد العالم تخلص البعض من حيواناتهم الأليفة خوفا من نقلها للفيروس القاتل، وهو عكس ما اتبعه الكثير من نجوم العالم الذين اختاروا هذا التوقيت لتبنى ورعاية الكلاب، حيث تأتى فى المقدمة النجمة العالمية سيلينا جوميز البالغة من العمر 27 عاما، والتى فاجأت مرتادى صفحتها الشخصية على إنستجرام بنشر صورة تجمعها بكلبتها الجديدة التى أسمتها "ديزى".

كذلك النجمة العالمية مايلي سايروس ذات الـ27 عاما، والتى اقتنت مؤخرا كلبا جديدا هى وصديقها النجم كودي سيمبسون الذي تربطهما قصة حب قوية بمجرد انفصالها عن زوجها السابق نجم هوليوود الشهير ليام هيمسورث، حيث تعرف مايلي أنها عاشقة للحيوانات وتهتم بهم، حيث تمتلك الكثير من الحيوانات وتسعي دائما للاهتمام بها وتدليلها.

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وتدخل القائمة النجمة والسوبر موديل الشهيرة كارا دولافيني ( 27 عاما) التي التقطت عدة صور مع كلبين قررت أن تتبناهما وتهتم بهما، و بإحدى الصور التي التقطتها كارا ظهرت وهي تداعب أحدهما.

أما عن النجمة و السوبر موديل كايا جربر البالغة من العمر ( 18 عاما ) فجعلت من كلبها " نجم للسوشيال ميديا " حيث نشرت عدد من الصور و هي تنام و تحتضنه وصور أخرى وهى تدلله.