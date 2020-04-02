شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "دهب عيرة" تحتفل بعيد ميلاد جومانا مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أسرة مسلسل "دهب عيرة" بعيد ميلاد النجمة جومانا مراد، وعلى رأسهم الفنانة يسرا، فى كواليس تصوير المسلسل، على الرغم من الخوف من انتشار فيروس كورونا، ونشرت جومانا صورة من الاحتفال عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة "شكر خاص جدًا لعائلتى الحبيبة على الاحتفال الرائع بعيد ميلادى".



جومانا مراد

وتحرص الجهة المنتجة للمسلسل على تعقيم موقع التصوير، وتوزيع المطهرات وعلب الكحول الإيثيلى بين العاملين، الذين يرتدون الكمامات الطبية والقفازات، حسب إرشادات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.

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مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

وتعود يسرا بـ"دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمرزهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن، أمين جمال، عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

وانتهت جومانا مراد مؤخرا من تصوير جميع مشاهدها بفيلم "يوم 13"، والذى تشارك فى بطولته إلى جانب أحمد داود، دينا الشربينى، جومانا مراد، نسرين امين، فيدرا، نهى عابدين، ومحمود حافظ، نهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبد المغنى، أحمد زاهر، وآخرين، وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ثم شاركت بعدها كعضو لجنة تحكيم بمهرجان أسوان لسينما المرأة.. الأمر الذي جعلها تعيش حالة مميزة من النشاط الفني على كافة الأصعدة.