شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تقضى دوا ليبا فترة الحجر المنزلى الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الحجر المنزلى الذاتى خوفا من انتشار فيروس كورونا أعطى فرصة للكثير من نجوم العالم للاستمتاع بأوقاتهم كل منهم على طريقته الخاصة، ومن أبرز هؤلاء النجوم النجمة العالمية دوا ليبا التى استطاعت أن تكون شعبية جارفة حول العالم.

قبل أربعة أسابيع عادت دوا ليبا إلى لندن بعد أن أحيت حفلا ضخما فى سيدنى لتتفاجئى أن شقتها غمرتها المياه، وهو ما جعلها مضطرة لاستئجار أخرى حتى تنتهى إجراء الإصلاحات الخاصة بشقتها، وتتواجد حاليا دوا ليبا بالشقة التى استأجرتها ومعها صديقها عارض الأزياء الشهير أنور حديد خلال فترة الحجر المنزلى الذاتى وذلك حسب موقع bbc الشهير.

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وقالت دوا ليبا لبى بى سى عبر الهاتف: "أنا أستمتع حقًا خلال هذه الفترة، حيث إننى أقوم بأشياء لم تتح لى الفرصة للقيام بها منذ فترة، فأنا أنام جيدا، وأقرأ كتب كثيرة، أضافة إلى أننى أتابع برامج تليفزيونية"، واستكملت كلامها قائلة "لم يكن من المفترض أن يكون النوم في جدول الأعمال هذا الشهر خصوصا بعد اطلاق ألبومى الغنائى الجديد".

وأطلقت مؤخرا دوا ليبا البومها الغنائي الثاني " Future Nostalgia "، الذي كان من المقرر أن يطلق في بداية شهر أبريل، إلا أنها اضطرت لإطلاقه مبكرا بعد تسريب عدد من أغنياته، وكان جدول ليبا مزدحم حتي آخر 2020 بين جولة غنائية و ترويجية للألبوم إضافة الي استضافتها بعدد من البرامج التليفزيونية ، إلا أن جاء الحجر الصحي خوفا من انشار فيروس كورونا ليعطي دوا ليبا فرصة للراحة.