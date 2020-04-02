شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل فعاليات Electric Daisy Carnival حتى أكتوبر المقبل بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مهرجان Electric Daisy Carnival الذى يقام فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية تأجيل فعالياته بسبب انتشار فيروس كورونا الذى يهدد العالم، وذلك حسب موقع "بيلبورد".

فكان من المقرر أن تقام فعاليات المهرجان فى الفترة من 15 إلى 17 مايو المقبل، إلا أن الفعاليات تم تأجيلها حتى شهر أكتوبر المقبل، حيث تقام الفعاليات من 2 حتى 4 أكتوبر وسيتم الإعلان عن جدول المهرجان خلال الأيام القلية المقبلة.

ويعد Electric Daisy Carnival من أكبر مهرجانات موسيقى الرقص فى العالم، وكان من المقرر أن تضم الفعاليات أكثر من 200 فنان، وأبرزهم Chainsmokers و DJ Snake و David Guetta و Major Lazer.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من النجوم والمشاهير أعلنوا عن توقف أعمالهم الفنية بسبب "فيروس كورونا" كذلك عدد من المهرجانات، وأبرزهم إلغاء مؤتمر ومهرجان SXSW الموسيقي الشهير والذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم ويرجع سبب إلغاء الفعاليات لانتشار فيروس كورونا، ولنفس السبب تم تأجيل مهرجان "COACHELLA" الشهير حتي شهر أكتوبر المقبل.

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كما كشف القائمون علي"Cirque du Soleil" تأجيل عروض "Kurios" حتي يوم 15 أبريل الجاري وهو الخبر الذي تناقلته الكثير من المواقع الفنية العالمية، ومن أبرزها موقع "نويز"، وجاء هذا القرار بسبب الأخذ في الاعتبار توصية منظمة الصحة العالمية بعدم التجمعات وذلك تجنبا لتصاعد وانتشار وباء فيروس كورونا.