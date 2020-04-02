شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أغانى مى كساب فى حفلها الغنائى أون لاين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة مى كساب، لـ"الخليج 365"، إنها تقدم اليوم حفلها الغنائى المباشر عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" فى الساعة العاشرة مساء، وذلك لتشجيع الجمهور على البقاء فى المنزل.

وأضافت مى أنها ستغنى من 12 إلى 15 أغنية من أفضل أغانيها الخاصة أبرزها "غمض عينيك"، "ما تجيبش سيرتى"، "حظى قليل"، "يا واجع قلبى"، "يا ابن اللعيبه"، "شايفاك كبير"، "شيل ده من ده"، "يا نحلة"، "خد كل شىء"، "حاجة تكسف نسيتك"، "أحلى من الكلام".

وأوضحت أنها تتمنى أن ينال الحفل إعجاب جمهور، موجهة الشكر للأطباء على دورهم فى مواجهة فيروس كورونا داخل مستشفيات.

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من ناحية أخرى تشارك حاليا مى فى المسلسل الإذاعى "دفعة محمد صلاح" من بطولة مصطفى خاطر، إنعام سالوسة وعبد الله مشرف وسامى مغاورى ويحيى محمود وفتحى سعد ومحمود عامر، تأليف عمرطاهر، وإنتاج المعتز بالله محمد، وإخراج خالد الشوربجى، وتجسد مى كساب فى الحلقات شخصية "مدرسة موسيقي" متزوجة مصطفى خاطر.

كانت قد أصدرت مى كساب مؤخراً أغنيتها الجديدة "هى ماما فين" بالمشاركة مع زوجها الفنان أوكا وابنتهما "فريدة"، وهى من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا، وتسجيل وميكس وماستر جورج يعقوب.

وعرض لمى كساب مؤخرا مسلسل "اللعبة" على إحدى المنصات الرقمية وشاركت فى بطولته إلى جانب شيكو وهشام ماجد وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.