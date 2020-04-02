شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يصور كليب "خلينا متونسين ببعض" للتوعية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب حمادة هلال من تصوير كليب جديد بعنوان "خلينا متونسين ببعض"، وهى من كلمات محمد البندارى وسلمى رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام.

ومن المقرر أن يطرح خلال الأيام المقبلة على يوتيوب ويدور الكليب عن الأحداث الحالية وانتشار فيروس كورونا وتوعية الناس بعدم الخروج، ويتمنى حمادة أن تصل رسالة الكليب للجمهور.

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وطرح هلال مؤخراً أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم قبل أيام وحملت اسم "ست الناس"، وهى الأغنية الذى أهداها إلى كل الأمهات، بعدما طرحها على طريقة الفيديو كليب مؤخراً.

واحتفل مؤخراً حمادة هلال بحصوله على درع يوتيوب لتخطيه مليون مشترك، مشيرا إلى أنه قد حصل عليه فى وقت قصير رغم قلة الأعمال، وكتب على صورته بصحبة الدرع "كل الشكر والتقدير لجمهورى الحبيب على الثقة وتخطى المليون مشترك على اليوتيوب فى وقت قصير رغم قلة الأعمال فى القناة وإن شاء الله أكون دايما عند حسن ظنكمم بيا وأسعدكم".

على جانب آخر يغيب النجم حمادة هلال عن مارثون دراما رمضان المقبل للمرة الأولى بعد مشاركته في السباق الرمضانى خلال آخر ثلاثة مواسم، حيث تعد آخر أعماله هي بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلي جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، احمد حلاوة، ايتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم في عمل من تأليف احمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.