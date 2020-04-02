شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تتمنى السلامة لأهل مصر وتحرص على البقاء بالمنزل وتتطلع لعرض مسلسل الاختيار مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة الكبيرة دينا فؤاد، التى يلقبها جمهورها بوجه القمر، عن أمنياتها بأن ينعم الله على مصر وأهلها بالسلامة، وأهمية التعاون لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت دينا فؤاد: "أتبع التعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا حيث إننى دائما ما أكون حريصة على المسافة الصحية الآمنة بينى وبين أى شخص، بالإضافة الى استخدام الكحول وغسل اليدين كل ربع ساعة"

ونشرت دينا فؤاد فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك تم إذاعته ببرنامج انسايدر قناة دبى ، قائلة فيه: "إننى معظم الوقت فى البيت طبقاً للتعليمات بالبقاء فى المنازل ومشاهدة الأفلام واللعب مع بنتى، والتواصل مع الأصدقاء من خلال التليفون، ومتابعة أحدث الأخبار"

وعلى جانب آخر أعربت الفنانة دينا فؤاد عن تطلعها لعرض واذاعة مسلسل الاختيار فى شهر رمضان المقبل مع النجم أمير كرارة ، وان المسلسل هو مواجهة بين الحق والباطل عن احداث حقيقية تأليف: باهر دويدارإخراج: بيتر ميمي إنتاج: سينرجى synergy

وكشفت الفنانة دينا فؤاد، عن تفاصيل مشاركتها فى مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسى، موضحة أنه فور عرض العمل عليها وافقت دون أى تردد، خاصة أن الدور يقدمها بشكل مختلف تمامًا، حيث تلعب شخصية نسرين العشماوى، زوجة الإرهابى، مضيفة أنها تلتزم بشكل كبير بالسيناريو الذى كتبه المؤلف باهر دويدار، لأن كل ما كتبه فى السيناريو موثق، ويتناول الشخصيات كما هى فى الواقع، دون وجود أى خط درامى من وحى الدراما المكتوبة.

وأشارت دينا فؤاد إلى أنها لا تخشى الهجوم على الشخصية بل تنتظر بشغف عرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل، حتى ترى ردود الأفعال على الشخصية التى تقدمها، كما ردت على الجدل الذى حدث حول ارتدائها النقاب فى عدد من الصور التى تم عرضها للشخصية على السوشيال ميديا وقالت: "إنني أقدم الأدوار كما هى مكتوبة على الورق، ولا أخشى من أى هجوم".

ويذكر ان دينا فؤاد قد اعربت عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها عن دورها في مسلسل ( الأخ الكبير )، والتي تم إذاعتها عبر عدد من الفضائيات واعتبرت مسلسل "الأخ الكبير" إضافة لرصيدها الفني من خلال دور جديد لم يسبق لها تقديمه من قبل، كما أن الجمهور في الشارع وعلى السوشيال ميديا عبّر لها عن اعجابه بالشخصية.

Advertisements

كما يعرض لها حاليا مسلسل ظل الرئيس مع النجم ياسر جلال ويذاع عبر شاشة قناة الاسرة المصرية " قناة المحور "