شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تخترق القوانين وتتحدى كورونا بمخالفة قواعد الجيم والتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة جينيفر لوبيز على الذهاب إلى الجيم مؤخراً، وذلك رغم إغلاقه بسبب الإجراءات الاحترازية فى كل دول العالم كوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعدما رصدتها عدسات المصورين أثناء خروجها من أحد الجيمات رغم تعليق لافتة على الباب مكتوب عليها أن الجيم مغلق ابقى فى المنزل، فى إشارة إلى الوقاية من كورونا.

جينيفر لوبيز لم تظهر وحدها وإنما حرص خطيبها لاعب البيسبول السابق اليكس رودريجيز علي التواجد معها، مثلما يفعل في العادة، ما دفع تقرير ديلي ميل للتأكيد على أن نجمة الغناء والتمثيل العالمية ربما تفوت أى شىء فى العالم إلا العناية بجسمها عن طريق ممارسة الرياضة، وهو ما دفعها للذهاب إلى الجيم.

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جينيفر لوبيز

وكانت لوبيز شغلت الإعلام مؤخرا بالعديد من التصريحات حول علاقتها بخطيبها اليكس رورديجيز أثناء تواجدها الأخير في برنامج اوبرا وينفري، حيث حلت ضيفة عليها وتطرقت إلى العديد من الأمور التي تخصها، حيث أكدت أنها منذ خطوبتها لـ اليكس في شهر مارس من العام الماضي 2019، وتوقعت أن إتمام الزواج سيكون خلال شهرين فقط على أقصي تقدير، وهو الأمر التي أكدت أنها اعتادت عليه وأرجعته إلي مشاعر الرومانسية التي دوماً ما تحظى بها في بداية أي علاقة، وهو ما تسبب مثلما قالت في زواجها ثلاث مرات من قبل.