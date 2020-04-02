شكرا لقرائتكم خبر عن "قاعدين فى البيت ما بنعمل شىء".. مى سليم ترقص فى فيديو جديد على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة مى سليم بفيديو جديد لها مع على تطبيق "تيك توك"، مثل غيرها من النجوم والنجمات فى الفن والرياضة، الذين انضموا إلى التطبيق خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وظهرت مى فى الفيديو وهى ترقص على نغمات "قاعدين فى البيت ما بنعمل شىء يقطع الزهق يقطع الزهق".

وكشفت مى سليم عن كيفية قضاء يومها فى الحجر المنزلى حالياً، موضحة أنها تشاهد المسلسلات على التليفزيون وأيضاً على المنصات الرقمية، إضافة إلى جلوسها مع ابنتها لى لى معظم الوقت كما انها تساعدها فى مذاكرة دروسها ومراجعتها، هذا بجانب متابعتها للأخبار على وسائل السوشيال ميديا المختلفة.

وقالت الفنانة مى سليم إنها ملتزمة بالبقاء فى المنزل هذه الفترة، ضمن الاجراءات الوقائية التى ينفذها المواطنون للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى توقف الأعمال المرتبطة بتصويرها فى هذه الفترة لنفس السبب، خاصة مع فرض حظر التجوال، داعية أن يتم تجاوز الأزمة والسيطرة على الفيروس فى أقرب وقت ممكن.

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ومزحت مى سليم حول يومها فى المنزل حيث قالت إنها تنام كثيراً وأصبح السرير من أصدقائها المقربين فى هذه الفترة، مشيرة "بقيت بكلم الحيطان وبقى فى علاقة قوية مع غرفتى ومترابطة معاها أكثر من أهلى نفسهم"، لافتة أنها غير معتادة على البقاء فى المنزل لفترة طويلة بهذا الشكل.

وترتبط مى سليم بمسلسل "خيط حرير" مى عز الدين وإنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى بطولته محمود عبد المغني، نيكولا معوض، يوسف عثمان، هنادى مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

كما ترتبط مى بمسلسل "اختراق 2 " حيث توقف العمل قبل يومين بسبب قرار تعليق حركة الطيران ومفترض أن يتم تصوير عدد من المشاهد في السعودية، والعمل يشارك في بطولته الفنان السعودى طلال السدر، وأحمد عيد، مى سليم، وراندا البحيري، والسوري نضال نجم وراندا البحيرى، والفنان السعودى محمد العيسي والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.