شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا توجه رسالة مؤثرة وقاسية لجمهورها لعدم الاستهانة بخطر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة اللبنانية نيكول سابا رسالة قاسية ومؤثرة لمتابعيها عبر موقع "إنستجرام"، لعدم الاستهانة بخطر فيروس كورونا، حيث قالت "إذا أُصيب طفلك بالفيروس.. سوف يذهب للمستشفى بمفرده ..فى سيّارة إسعاف بمفرده مع أشخاص لا يعرفهم ..إلى مكان وغرفة لا يعرفها ..ليبقَ مع أشخاص لا يعرفهم".

وتابعت "وأنت ستذهب إلى البيت بدون طفلك، فى الوقت الذى هو فى أمسّ الحاجة إليك ... !!إذا لم تخفْ على نفسك خَف على أطفالك وعائلتك".



نيكول سابا

وكانت قدمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا اعتذارها لصناع مسلسل "الوجه الآخر" بطولة النجم ماجد المصرى، المقرر البدء فى تصويره الفترة المقبل، من تأليف فداء الشندويلى، إخراج سميح النقاش، إنتاج سينرجى، وجاء اعتذارها لارتباطها بعدة أعمال فنية فى مصر ولبنان، حيث لم يكن لديها متسع من الوقت لتصوير المسلسل فى الوقت الحالى .

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من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس فى عموم لبنان إلى 494 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التى تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة، وذكرت وزارة الصحة اللبنانية – فى بيان اليوم الخميس – أن عدد الفحوصات التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغت 539 فحصا.

وأشارت إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 16 حالة، معظمهم من المتقدمين فى العمر وكانوا يعانون أمراضا مزمنة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالى بلغ 479 إصابة.