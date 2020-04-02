شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد شامى يقدم تحية للأطباء وكل من يعمل بالصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد شامى التحية لأطباء مصر والفرق الطبية جميعا من ممرضين وممرضات وعاملين بالمجال الصحى لدورهم الكبير فى الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتسقيف لهم فى فيديو له بصحبة ابنته عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق على الفيديو قائلا :"أنا وديجا وقفنا تحية لكل الأطباء والمساعدين و كل من يعمل بالصحة المصرية وعلى رأسهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة .... بس ديجا بعد ما خلصنا تسقيف سألتنى سؤال ذكى جداً ... هو فين الدكتور؟".

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احمد شامي

وشارك الفنان أحمد الشامي، بصورة له مع كل من النجم أمير كرارة، والفنان أحمد صلاح حسني، والفنان أحمد فهمي، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وكتب: "واحشتونى يا رجالة يا رب كورونا تموت عشان نرجع نتقابل على خير يا رب.. وهو إحنا دايمًا ملتزمين البيت شقاوة قديمة بقى".

وانضم الشامى إلى فريق عمل مسلسل "فرصة ثانية"، من بطولة ياسمين صبرى التي تخوض به السباق الرمضانى المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى بطولته كل من أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر.

وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.