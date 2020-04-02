دولة في أمريكا اللاتينية تحفر مقابر جماعية ضخمة لدفن ضحايا كورونا

كتب امير فتحي في الخميس 2 أبريل 2020 02:57 مساءً - نشرت قناة ” الحرة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” صورا توثق عمليات دفن جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد في مقبرة فيلا فورموزا البرازيلية .

وظهر في الصور عمال قبور بملابس واقية و أقيم مأتم يقتصر على المقربين فقط وذلك في المقبرة التي تعد الأكبر في قارة أمريكا الجنوبية .

حيث كشفت تقارير صحيفة برازيلية عن مشروع توسعي جديد لزيادة عدد القبور بنسبة 30 % استعدادا للأسوأ في ظل تصاعد كبير لعدد وفيات وإصابات وباء كورونا المستجد .

يذكر أن البرازيل هي أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية بعد أن مرت بأسوأ يوم لها مع تسجيل 42 حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 201 مع 1138 مصابا أى زيادة بنسبة 25% مما رفع العدد الإجمالى إلى 5717 مصاب بالفيروس .