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فوز العتيبي تنشر وصيتها في حال توفت بسبب فيروس كورونا وتطلب من متابعيها كتابة وصاياهم

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 2 أبريل 2020 02:57 مساءً - نشرت الناشطة ” فوز العتيبي ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة طالب فيها متابعيها بكتابة وصاياهم .

كما تحدثت أيضا أنها لا تعتبر الموت مصيرا سيئا ولكنها تخاف على أسرتها التي ستحزن من بعدها في حال موتها والتي تعتقد إنه من الممكن أن يكون بالوباء العالمي وهو فيروس المستجد .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” اكتبوا وصيتكم هالأيام .. أنا بصراحة ما عندي وصية بس شايلة هم لو مت بالمرض أخاف على قلب أمي وأحمد واخواتي ” .

وتابعت : ” أمانه ما تحزنون كثير علي وصدقوني عشت بسببكم سعادة تكفيني وعمر الموت ما كان مصير سيء بالعكس تراه منطقيا راحة .. واستمتعوا بالحياة تراها قصيرة وعاجلا أو آجلا بنموت .. أحبك كثير ” .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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