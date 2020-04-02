كتب امير فتحي في الخميس 2 أبريل 2020 02:57 مساءً - دعت الممثلة البريطانية “إميليا كلارك” جمهورها ومحبيها إلي التبرع لدعم مصابين فيروس كورونا، وقامت بهذا من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي “علي موقع “إنستجرام حيث طلبت من جمهورها التبرع، وذلك لجمع مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني من 12 شخص فقط مقابل تناول عشاء افتراضي معها عبر الفيديو كول.. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر إميليا كلارك تدعو جمهورها للتبرع مقابل عشاء معها.. شاهد بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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