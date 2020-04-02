دينا تكشف زواج ” أحمد حسن ” من فنانة مصرية شهيرة

كتب امير فتحي في الخميس 2 أبريل 2020 02:57 مساءً - تعرضت الفنانة ” دينا ” للسخرية والانتقاد من جانب لاعب كرة القدم السابق ” أحمد حسن ” بعد نشرها لصورة لها وهي مرتدية كمامة وتتواجد في موقع تصوير مسلسلها الجديد .

وكتبت في تعليقها عليه : ” مضطرين ننزل نصور علشان مسلسلات رمضان .. اللوكيشن كله كمامات ومطهرات وخلصت التصوير ورجعت على البيت على طول ” .

وهو ما دفع أحمد حسن للتعليق على ذلك ساخرا في تقريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” قائلا : ” بما إن اللوكيشن معقم وفيه مطهرات وكمامات لا بقى ده إحنا نيجي نصلي الجمعة الجاية عندكم وإخواتنا الأقباط ييجوا يوم الأحد طالما مش عارفين نعقم ونحط كمامات في المساجد والكنائس .. والله هم يبكي وهم يضحك ” .

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ولم يتوقف الأمر عند ذلك فخرجت دينا ببرد على تلك السخرية لتكشف عن زواج أحمد حسن من الفنانة ” دينا فؤاد ” وهو الأمر الذي أنكره الإثنان في مناسبات عديدة .

فكتبت دينا موجهة سؤالا له : ” يا ترى هتمنع زوجتك دينا فؤاد من التصوير لو عندها شغل ؟ ” .