بالصورة- بعد شهرين، زينة مكي تكشف السر اخيرًا

فاجأت الممثلة زينة مكي المتابعين عبر حسابها على انستغرام بنشر صورة لها تظهر فيها وقد غيرت لون شعرها الى الأشقر. وكشفت زينة الى أنها بدلت لون شعرها من الأسود الى الأشقر منذ حوالي الشهرين ولكنها اخفت اللوك الجديد عن الجمهور على ان تكشف القصة الكاملة وراء هذا التغيير قريباً جداً.

وعلى ما يبدو ان زينة اعتمدت لوكاً جديداً تماشياً مع دورها الجديد في مسلسل “دانتيل” انتاج شركة ايغل فيلمز، إخراج المثنى صبح، سيناريو وحوار سماء عبد الخاق وإنجي القاسم. المسلسل بطولة النجم السوري الكبير سلّوم حداد ونخبة من الممثلين نذكر منهم زينة مكي، محمود نصر، نقولا دانييل، نهلة داوود، سارة ابي كنعان بالاضافة الى نخبة من أهم نجوم الدراما اللبنانية والسورية.