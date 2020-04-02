قطع المجوهرات المفضلة لدى دوقة كامبريدج كيت ميدلتون

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما يتعلق الأمر بمجوهرات كيت ميدلتون، أول ما يتبادر إلى أذهاننا على الفور هو خاتم الخطوبة الشهير من الياقوت والماس، الذي تم تقديمه لها من مجموعة المجوهرات الشخصية للأميرة الراحلة ديانا، إنه ملفت للنظر ويملك تاريخا عريقا وربما لا يُقدر بثمن.

ومع ذلك، فإن بقية مجموعة المجوهرات الخاصة بالدوقة تستحق أيضا تسليط الضوء عليها، حتى وإن لم تكن القطع مشهورة مثل زوج من الأقراط التي تعود في الأصل للراحلة ديانا والتي تتطابق تقريبا مع خاتمها الأسطوري.

ومن الواضح أن كيت ميدلتون مفتونة ببعض قطع مجوهراتها الملكية أكثر من غيرها؛ إذ يتم تصويرها بشكل روتيني وهي ترتدي القطع ذاتها مرارا وتكرارا.

فيما يلي نستعرض لك قطع المجوهرات الأربع المفضلة لدى دوقة كامبريدج كيت ميدلتون:

أقراط اللؤلؤ من Annoushka

ترتدي دوقة كامبريدج كيت ميدلتون زوجا من أقراط اللؤلؤ بانتظام من توقيع مصممة المجوهرات الفاخرة آنوشكا دوكاس، وتأتي بأسلوب "Baroque Drop" الكلاسيكي، مصنوعة من لآلئ كريمية بيضاء اختارتها أنوشكا بعناية لشكلها المتساوي ولمعانها الدافئ، وتأتي معلقة على حلقات من الذهب عيار 18 قيراطا.

أقراط الياقوت والألماس من الأميرة ديانا

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تم رصد دوقة كامبريدج للمرة الأولى وهي تضع هذه الأقراط، في صورة رسمية لها مع الأمير ويليام تم التقطاها قبل جولتهما في أمريكا الشمالية، وتم التقاط الصورة في كلارنس هاوس في 3 يونيو 2011.

وكانت الأقراط هدية من الأمير ويليام ومملوكة أصلاً للأميرة الراحلة ديانا، وقد تم إعادة تصميم أقراط ديانا على شكل أقراط متدلية، وتتميز بحجر ياقوت بيضاوي واحد مع مجموعة من الألماس.

قلادة متدلية من Mappin & Webb

هذه القلادة المتوسطة الطول هي من مجموعة "Empress" لعلامة المجوهرات الراقية "Mappin & Webb"، وتحتوي على 0.40 قيراط من الألماس المستدير اللامع و سلسلة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا يبلغ طولها 18 بوصة، وتباع القلادة حاليا بسعر 3950 جنيها إسترلينيًا، أي ما يعادل 4898 دولارا أمريكيا.

أقراط كارتييه المخصصة

هذه الأقراط هي هدية تلقتها الدوقة من والدتها بمناسبة زفافها، وهي قطعة مخصصة صممها الصائغ روبنسون بيلهام خصيصا لكيت لتتناسب مع تاجها، وتأتي الأقراط مزخرفة بزخارف البلوط من الألماس المستوحى من شعار عائلة ميدلتون الجديد.