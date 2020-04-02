هل أثر انتشار كورونا على عرض مسلسل عادل إمام "فالنتينو"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الوقت الذي تأجلت فيه أعمال رمضانية عدة بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، أكد الكاتب المصري أيمن بهجت قمر يوم أمس الأربعاء أن الفنان المصري عادل إمام حاضر في شهر رمضان 2020 من خلال مسلسل "فالنتينو".

وأعلن أيمن بهجت قمر ذلك من خلال تغريدة نشرها على صفحته على "تويتر" أن مسلسل "فالنتينو" الذي يخرجه رامي إمام دخل السباق الرمضاني لعام 2020. كما نشر أول فيديو ترويجي له.

من الجدير ذكره أن العمل واجه عدة عثرات ومطبات بعيدا عن أزمة كورونا، فقد كان من المتوقع أن يعرض العمل المصري "فالنتينو" خلال شهر رمضان الماضي 2019، لكنه واجه مشاكل إنتاجية أدت إلى توقيف تصويره.

وكان الزعيم عادل إمام قد غاب العام الماضي عن المنافسة في شهر الصوم، وكان آخر حضور له في مسلسل "عوالم خفية" الذي عُرض في السباق الرمضاني 2018.

ومسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام كل من: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين.

Advertisements

وتدور أحداث العمل الرمضاني "فالنتينو" حول رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يُدعى "نور عبد المجيد فالنتينو" الذي يؤدي شخصيته عادل إمام، يواجه مشاكل وأزمات تتعرّض لها سلسلة المدارس التي يملكها، بالإضافة إلى دخوله في قصص عاطفية.

من ناحية أخرى، تعرض الفنان المصري عادل إمام لموجة من الشائعات التي طالت حالته الصّحية، وتداولت بعض المواقع خبر إصابته بفيروس كورونا الذي ما زال يُقلق العالم في سرعة انتشاره، فخرج الزعيم عن صمته وأكّد من خلال مداخلة هاتفية عبر أحد البرامج أنّه يعاني من "زكام طبيعي"، وهو موجود في منزله يقرأ الصحف ويمارس هوايته المفضلة في حلّ الكلمات المتقاطعة.

ولاحقت عادل إمام شائعات بالجملة عزّزها غيابه عن "مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما"؛ إذ تسلّم نجله رامي جائزة "الريادة السينمائية" بدلاً منه.

يذكر أن النجم المصري عادل إمام كان حاضرا في السنوات الخمس الأخيرة، وتسابقت القنوات على عرض مسلسلاته.