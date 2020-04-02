إيناس عز الدين تكشف ما حدث بالتفاصيل بعد الهجوم عليها

بعد تعرضها للكثير من الانتقادات بسبب إعلان إصابتها بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد وظهور عدم صحة ذلك، خرجت نجمة Arab Idol المصرية إيناس عز الدين عن صمتها من خلال فيديو نشرته على حسابها على "فيسبوك".

وقالت فيه إنها شكّت في إصابتها قبل إجراء الفحص وقررت اعتماد الحجر المنزلي. ولفتت إلى أنها عانت بعد أيام من ضيق في التنفس، مشيرة إلى أنها تتفاعل مع المواقف والأمور بعفوية رغم أن بعض المقربين منها حذروها من ذلك.

وأضافت أنها لم تدع المرض وأن مرجعاً من وزارة الصحة المصرية اتصل بها بعد وصولها إلى مصر عائدة من المغرب بأسبوع واحد. وسألها عما إذا كانت تشعر بأي أعراض لتجيب بأنها تعاني من ضيق في التنفس وصداع.

وتابعت أنه طمأنها ودعاها إلى اتباع العزل الصحي، مشيرة إلى أن الأعراض تطورت بشكل تدريجي وأنها باتت تشكو من ألم في الصدر وصداع في الجزء الخلفي من الرأس مع شعور بضغط على منطقة الرئتين ما منعها من النوم.

وذكرت أن حرارتها لم ترتفع إلا مؤخراً ووصلت إلى 38 وأنها اتصلت بالخط الساخن مع التأكيد على أنها تصرفت بعفوية ولم تقصد الإساءة لبلدها حين سلطت الضوء على أمور سلبية لاحظت حدوثها في المستشفى وأنه كان عليها إعلانها من أجل تجنب تكرارها.

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وبدا عليها التأثر بسبب حملة التشويه التي شنت ضدها. وقالت: "لو ترضوه على نفسكم ارضوه بس أنا مرضيتهوش على نفسي يا جماعة أنا مريضة وقاعدة بين 4 حيطان وخايفة ومرعوبة من الفيروس مش هستنى حشرات تيجي كمان فوق دماغي".

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