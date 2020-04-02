بلاغ للنائب العام ضد المطربة إيناس عز الدين

تقدم كل من المحاميان ، ودينا المقدم، ببلاغ للنائب العام ضد المطربة إيناس عز الدين، وذلك نشرها أخبار كاذبة وتكديرها للأمن العام.

وقالت دينا المقدم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"أن هناك عدد من التهم الموحهة ضد إيناس عز الدين أبرزها الأخبار الكاذبة التي تكدر الأمن العام تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات في مواده بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيهًا.

والتشهير بمستشفى حميات امبابة الحكومية ونشر ما يسئ لها على مواقع التواصل الاجتماعى، واتهامها بتقاضي مبلغ مالي وهو غير صحيح، واتهامها بالتقصير وهو غير صحيح أيضًا.

كما أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو شائعات إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وكان كشف نائب مدير حميات إمبابة ماهر جارحي نتيجة التحاليل التي أجريت للمطربة إيناس عز الدين للتأكد من إصابتها بفيروس كورون.

وقال جارحي في تصريحات صحفية ""تحاليل الـpcr للمطربة إيناس عز ظهرت وأثبتت سلبيته من فيروس كورونا".

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وأشار نائب مدير حميات امبابة إلى أن المطربة خرجت من المستشفى وهي الآن في حالة جيدة نافيا أنها دفعت أموالا لرعايتها في القسم المتميز بالمستشفى.

يذكر أن إيناس عز الدين ظهرت في فيديو مباشر عبر حسابها بتطبيق فيس بوك في الساعات الأولى من صباح الاثنين 30 مارس لتؤكد أنها مصابة بفيروس كورونا بسبب عودتها من المغرب مؤخرا.

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