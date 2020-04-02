الأمير بدر بن عبد المحسن في "ضيف الصف" على MBC1

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دبي: في حلقة جديدة من البرنامج، يستقبل أطفال "ضيف الصف" على MBC1 الأمير بدر بن عبد المحسن، ويسترجعون معه ذكرياته وأهم محطات حياته منذ الطفولة...

حوارٌ عفوي يجمع الأمير بدر بن عبد المحسن بالأطفال ليتحدّث فيه بدايةً عن علاقته بوالديه وعن سبب إرساله وأخيه إلى مدرسة داخلية في مصر وتأثيرها عليه، وعن علاقته المميزة بجدّته. أمّا عن موهبته في الشعر والرسم فيطول الحديث مع الأطفال حيث يُظهر شخصيته الحالمة. كما يتناول اللقاء علاقته بالفنانين الذين غنّوا قصائده، والصداقة التي جمعته بـ عبد الحليم حافظ، إضافة إلى تكريمه من قبل اليونيسكو العام الماضي.

• يُعرض برنامج "ضيف الصف" على MBC1، كل سبت في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية.



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