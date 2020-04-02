اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام





أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون مؤخراً أحدث مبادراتها لبث برنامج الأفلام التابع لها على الإنترنت، ضمن عروض أسبوعية متاحة للجمهور، يقدم خلالها عدد من الأفلام المميزة وكلاسيكيات السينما الحائزة على جوائز، والتي هي جزء من مقتنيات المؤسسة أو بتكليف منها.

ويشمل برنامج المبادرة عرض فيلم "اختفاءات سعاد حسني الثلاثة" (2011) للمخرجة رانيا إسطفان، الذي يبث يوم الجمعة 3 أبريل في تمام 8:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات. يعاين الفيلم حياة الفنانة سعاد حسني إحدى أشهر نجمات السينما العربية، وهو جزء من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون.

يليه عرض لفيلم "الهبوط" (2019) للمخرج أكرم زعتري يوم الجمعة 17 أبريل في تمام 8:30 مساءً، والذي يتناول تجربة ثلاثة أشخاص علقوا في الصحراء واستكشافهم لأحد المواقع المهجورة، وهو بتكليف من مؤسسة الشارقة للفنون.

كما عرضت المؤسسة يوم الجمعة الماضي 27 مارس فيلم "فتاة سوداء" (1966) للمخرج عثمان سمبين، والذي يروي قصة شابة سنغالية تنتقل إلى فرنسا أملاً في حياة أفضل.

سيتم نشر رابط كل فيلم على الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة، وحساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي في يوم العرض.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض لأفلام كلاسيكية من مؤسسة الشارقة للفنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.