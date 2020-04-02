أبلة فاهيتا تغني لكورونا فايروس من الدوبلكس

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"الخليج 365" من بيروت: تمهيداً لعودتها اليوم عبر شاشة اون أطلقت الدمية الساخرة الشهيرة أبلة فاهيتا أغنية جديدة بعنوان "لابسين مع بعض في الكوارنطينا" محورها الحجر المنزلي في زمن الكورونا فيروس.

يذكر أن الحلقة الأولى من الدوبلكس ستعرض الليلة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على شاشة أون المصرية. ولم يعرف بعد مصير مشروع فاهيتا الذي أعلن عنه قبل أسابيع مع منصة نتفلكس.

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