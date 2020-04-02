يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
"الخليج 365" من بيروت: تمهيداً لعودتها اليوم عبر شاشة اون أطلقت الدمية الساخرة الشهيرة أبلة فاهيتا أغنية جديدة بعنوان "لابسين مع بعض في الكوارنطينا" محورها الحجر المنزلي في زمن الكورونا فيروس.
يذكر أن الحلقة الأولى من الدوبلكس ستعرض الليلة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على شاشة أون المصرية. ولم يعرف بعد مصير مشروع فاهيتا الذي أعلن عنه قبل أسابيع مع منصة نتفلكس.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر أبلة فاهيتا تغني لكورونا فايروس من الدوبلكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.