شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نادية العراقية تنتقد حياة الفهد وتتهمها بالعنصرية: مصدومة فيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت الفنانة نادية العراقية واسمها الحقيقي فاتن فتحي ما قالته الفنانة الكويتية حياة الفهد، واتهمتها في فيديو عبر صفحتها بأنها فنانة عنصرية وخسرت قاعدة كبيرة لها في الوطن العربي، وذكرتها بالفنانة فاتن حمامة سيدة الشاشة قائلة لها : أنت سيدة الشاشة الخليجية فهل تعتقدين لو أن السيدة فاتن حمامة على قيد الحياة كانت اتخذت موقفك وظهرت وقالت كل السودانيين والعراقيين وأي جنسية غير مصرية نخرجها من مصر ، اعتقد فاتن حمامة واي مصري لن يفعل ذلك". مضيفة : هذه شهادة حق في المصريين .

ووجهت لها رسالة قائلة : أنا مصدومة فيكي فأنت فنانة كبيرة ومعروفة ولا يجوز أن يخرج منك هذا الكلام الغير مسئول فالكورونا مرض عالمي منتشر في كل العالم وتطلب منها في النهاية ان تعود لصوابها وان تتمنى الخير لكل البشرية" .

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كانت الممثلة الكويتية حياة الفهد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دعوتها لترحيل العمال الأجانب، أو "رميهم في الصحراء" لمواجهة "عجز" في القدرة الاستيعابية للمستشفيات في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد، وقالت في تصريحات لبرنامج "أزمة وتعدي" الذي يذاع على فضائية كويتية: "أنا لست ضد الإنسانية لكننا ملينا".

ودعت الفهد، وهي من أشهر الفنانيين في منطقة الخليج، إلى ترحيل الموظفين غير الكويتيين إلى بلادهم، وإيصال رواتبهم هناك وقالت الممثلة إنه إذا "كانت دولهم لا تريدهم، فلماذا يجب على الكويت أن تتولى رعايتهم. لا مستشفيات في الكويت تستوعب أعداد المرضى".

وجاءت بعض ردود الفعل مستنكرة الدعوة إلى التعامل مع أي شخص بهذا الشكل، وآخرون اعتبروا أنها "لا تمثل" آراء الشعب الكويتي، لكن أيضا البعض أيد موقفها "الوطني" من الأزمة.