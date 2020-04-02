فيديو.. عماد إسماعيل يسخر من "الكورونا" بأداء ثلاثى أضواء المسرح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي نفس لحن أغنية " لو كانوا سألونا " التي قدمها ثلاثي أضواء المسرح سمير غانم والضيف أحمد وجورج سيدهم في فيلم " 30 يوم في السجن " قدم الفنان والمذيع عماد إسماعيل أغنية بالطبلة عن الكورونا بأداء كوميدي ساخر من الأوضاع في العالم في مرحلة ما بعد الكورونا، وما حدث من تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية . ونشر عماد إسماعيل الفيديو عبر صفحته الشخصية علي موقع فيس بوك قائلا : Advertisements " الكورونا .. بأداء ثلاثي أضواء المسرح .. ساعة_الحظر_متتعوضش وخليك_بالبيت .. "

عماد اسماعيل يسخر من كورونا يذكر أن الفنان عماد إسماعيل ممثل مسرحي وسينمائي ومذيع في الإذاعة ومن اهم أعماله (فيلم الباب الموارب .. اخد من وقتك دقيقة .. مسرحية (مارابو .. العابرون الغبي) ومسلسل (دوران شبرا ) ) وهو عضو بفرقة اتيلية المسرح (فنون جميلة) ابطال مسرحية الفاشلون وظهر كثيرا على الشاشة في "حارة اليهود" مع إياد نصار، وفي "مريم" مع هيفاء وهبي .

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