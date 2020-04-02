شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف ينتهى من تصوير 70% من مسلسله "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك النجم يوسف الشريف على الانتهاء من تصوير 70% من أحداث مسلسله "النهاية" المقرر أن ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، واستأنف أبطال العمل التصوير أمس بالديكور الخاص بالعمل، حيث صور فى العديد من الأماكن منها استوديو المسلمى بشبرامنت ويكثف مخرج العمل ياسر سامى عدد ساعات التصوير، خاصة أنه من أوائل الأعمال التى تم تصويرها لموسم رمضان.

ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية The End "إلى الدراما للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب"، الذى شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.