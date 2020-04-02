شكرا لقرائتكم خبر عن قبل كورونا.. ليوناردو دى كابريو كان الأوفر حظاً بالابتعاد فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد محبو النجم ليوناردو دي كابريو على عدم غيابه عن الساحة الفنية طويلاً، فهو دائم الشغف بصناعة السينما وبطولة الأفلام كل عام تقريباً، ونادراً ما يغيب مثلما يحدث خلال عام 2020 الذى قرر النجم ليوناردو دي كابريو الاستراحة خلاله بأخذ هدنة من التمثيل والتركيز مع العائلة وأمور أخرى.

وهو القرار الذى سبق واتخذه نجم تيتاينيك، قبل اكتشاف فيروس كورونا الذى تسبب في تعطيل وإيقاف مشاريع لعدد من النجوم، بالإضافة لتأجيلات كثيرة لطرح أفلام، كان من شأنها أن تغزو السينما خلال الوقت الحالي، وبالتالي فإن الحظ قد حالف نجم هوليود في الإبتعاد عن 2020 والاكتفاء بالتحضير لفيلمه القادم مع النجم روبرت دي نيرو الذي يتعاونا فيه مع المخرج مارتن سكورسيزى بعد رائعته الأخيرة the Irishman.

على جانب آخر يفرض ليوناردو دي كابريو حالة من الحجر الصحي الذاتي علي نفسه حالياً، كوقاية من فيروس كورونا شأنه شأن العديد من النجوم والنجمات، كما تردد أن صديقته الإيطالية كاميلا مورنو تعيش معه حالياً خلال تلك الفترة، وهو ما أثار العديد من التكهنات حول اقتراب زواجهما في الفترة القادمة بعد فترة طويلة من الصداقة حيث سبق وأعلنت والدة ليوناردو دي كابريو رغبتها في إقدام ابنها علي خطوة الزواج أخيراً بكسر عزوبيته الذي يعيشها، كما أعربت عن ارتياحها لصديقته الحالية كاميلا مورنو.