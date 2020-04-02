شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى فى فيديو جديد على "تيك توك"بمشهد من زلزال.. وزوجته: العيلة اتجننت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان ماجد المصرى بفيديو جديد له عبر تطبيق "تيك توك"، بمشهد من مسلسل زلزال مع أبنائه، حيث جسد ابنه دوره بينما جسد هو دور الفنان محمد رمضان، فيما علقت زوجته على الفيديو قائلة :"العيلة اتجننت خلاص".



ماجد المصرى

وكان انضم الفنان ماجد المصرى إلى تطبيق "تيك توك"، مثل غيره من النجوم والنجمات فى الفن والرياضة، الذين انضموا إلى التطبيق خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ونشر ماجد المصري فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :" ضغطوا عليا كتير قالولي لازم تعمل تيك توك القاعدة بقي انتو عارفين".

ويغيب النجم ماجد المصرى عن دراما رمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، والمخرج إبراهيم فخر، بينما عرض له آخر أعماله "بحر" من 60 حلقة وخاض به أولى بطولاته في الدراما، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

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كما يستعد النجم ماجد المصرى بعد انتهاء العزل المنزلى لبدء تصوير مشاهده خلال أحداث مسلسل "الوجه الآخر"، والذي يقوم ببطولته في عالم الدراما للمرة الثانية بعد مسلسل بحر .

مسلسل "الوجه الآخر" يضم إلي جانب ماجد المصرى العديد من النجوم والنجمات مثل نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى، وتجرى الشركة المنتجة ابرام باقى التعاقدات مع بعض الشباب، وهو سيناريو وحوار فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش.