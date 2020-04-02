شكرا لقرائتكم خبر عن الجيران لبعضها فى العزل المنزلى.. بوسى شلبى: أنا لاجئة فى بيت نور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية بوسى شلبي يومياتها بالعزل المنزلى الذى فرضه الخوف من انتشار فيروس كورونا علي الجميع، حيث نشرت فيديو من داخل منزل الفنان الراحل نور الشريف مع بناته مى وسارة خلال إعداد الطعام، وقالت بوسى في الفيديو: " بما اننا قاعدين فى البيت والباب جنب الباب عشان عايشة لوحدي فدلوقتي لاجئة فى بيت نور الشريف".



سارة نور الشريف



مى نور

وتابعت :"عملنا كفتة سارة هي اللي عملاها ومي اللي بتقطعها وانا اللي هاكلها"، كما علقت عليه قائلة :"الجيران لبعضها شكرا مي وساره اهتمامك بي في الحظر وانا لوحدي#نور_الشريف#حظر_التجول".

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وكانت احتفلت الإعلامية بوسى شلبى بعيد الحب "الفلانتين"، بطريقة مختلفة، من أمام قبر زوجها النجم الراحل محمود عبد العزيز، حيث حرصت بوسى على الاحتفال معه بعيد الحب، حيث نشرت الصور عبر حسابها على انستجرام في الـ "ستورى"، ولم تعلق بكلمة واحدة، ولكنها استعانت ببعض الأغانى الرومانسية لصباح.

كما نشرت بوسى شلبى صورة من صندوق ذكرياتها مع الساحر، وعلقت قائلة: "ستظل أنت الحب كله وحشتنى"، وأضافت: "اللهم أرحم روحا صعدت إليك لم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.. اللهم أرحمها واغر لها وانظر لها بعين لطفك وكرمك يارب العالمين".

وقد بدأ محمود عبد العزيز مسيرته الفنية فى السبعينات بمسلسل "الدوامة"، حين أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً فيه، بجانب كل من محمود ياسين ونيللى، وجاءت انطلاقته السينمائية من خلال فيلم "الحفيد" أحد كلاسيكيات السينما المصرية عام 1974، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة السبعينيات، حيث بدأ رحلته مع البطولة فى عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم "حتى آخر العمر".