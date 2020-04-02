شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تواصل الدعاء ونشر الآيات القرآنية لرفع الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص النجمة الكبيرة شريهان على الدعاء لرفع الوباء و تحصين البلاد من فيروس كورونا، حيث تشارك جمهوره يوميا بآيات قرآنية و أدعية عبر حسابها على تويتر.

شريهان

ودعت النجمة شريهان بأن يرفع الله عن الوباء و يحصن البلاد من فيروس كورونا ، وكتبت عبر حسابها على تويتر قائلة:" أعوذ بالله من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا"، تحصنت و حصنتكم جميعا بذى العزة و اعتصمت برب الملكوت و توكلت على الحى الذى لا يموت اللهم اصرف عن الوباء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير".

كما وجهت النجمة الكبيرة شريهان تحية لمن يشارك فى محاربة فيروس كورونا حول العالم، مؤكدة أننا جميعا نواجه حربا وجودية مصيرية، لكن فى الوقت ذاته حملت الجميع مسئولية انتشاره وأنها لا تستثنى أحدا من ذلك.

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وكتبت شيريهان عبر حسابها بموقع "تويتر" "تحية إلى كل شخص أثبت أنه إنسان وتعامل مع هذا الوباء العالمى الكارثى اللاإنسانى، تحية إلى كل من يحارب هذا الوباء بحكمة ومسئولية وشرف، فنحن جميعا نعيش حرب وجودية مصيرية فى مواجهة كورونا.. وسامحونى كلنا كنا سببا فيه ولا أستثنى أحدا".

وحرصت النجمة شريهان على توجيه النصح لمتابعيها وجمهورها، بضرورة البقاء فى المنزل خوفا من تفشى وباء فيروس كورونا.

ونشرت شريهان، صورة قديمة لها عبر "ستورى" انستجرام، وهى تحمل ورقة مكتوب عليها، "Stay at home .. خليك بالبيت.. احمى نفسك وعيلتك"، وصورة أخرى حديثة كتبت عليها أيضا، "Stay safe ..Stay home".

وتحرص شريهان على توجيه جمهورها حفاظا على سلامتهم، حيث شاركت جمهورها قبل أيام عبر إنستجرام مشهدا كوميديا من فوازير "ألف ليلة وليلة" من بطولتها، والذى يظهر فيها النجمان زوز نبيل وجمال إسماعيل، وكانت تقول فيه زوزو نبيل وصفة سحرية، والتى علقت عليها شريهان بأنها "الوصفة الأكيدة للقضاء على كورونا".

ونشرت شريهان، المشهد الكوميدى فى محاولة للتخفيف الضغط الذى يعيش الناس بسبب الخوف من الفيروس، وذلك فى ظل الاجراءات الوقائية التى تتخذها دول العالم للحد من انتشاره، وفى مشهد فوازير "ألف ليلة وليلة"، كانت تقول زوز نبيل، "3 بذر نجف و3 حزنوبل وحتة حنتيت وقرن خرتيت وعين عفريت وكسفريت وقرفة وقرنفل".