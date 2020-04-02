شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يوجه التحية للعاملين بالمجال الصحى: شكرا لجيش مصر الأبيض العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون التحية لأطباء مصر والفرق الطبية جميعا من ممرضين وممرضات وعاملين بالمجال الصحي لدورهم الكبير فى الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، ونشر صورة لبعض الأطباء عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها: "شكرااا لجيش مصر الأبيض العظيم".



اشرف زكي

وكان زكي أطلق مبادرة "ساعد زملاءك " من خلال النقابة بهدف مساعدة الفنانين القادرين لزملائهم المتضررين في الأحداث الحالية .

وقال زكي: "جاءت فكرة المبادرة لمساعدة الفنانين المتضررين، والمنتمين للوسط الفنى مثل العمالة اليومية، وبعض الشُعب بالنقابة التي قد تضررت أيضا بسبب أحداث فيروس كورونا من خلال زملائهم القادرين .

وأوضح زكي أنه علي الفنانين الذين سيتبرعون أن يتواصلوا معه شخصيا ، أو مع النقابة ، واسترسل قائلا يتم مناقشة الأمر بين زملاء النقابة من خلال جروب الواتس اب حتي نستطيع أن نكفل بعضنا البعض ، لحين يمر هذا الظرف الاستثنائى.

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ووجه نقيب المهن التمثيلية الشكر لكل الفنانين الذى سارعوا للمشاركة فى هذه المبادرة وتدعيمها، مؤكدا أن هذا ليس بجديد عليهم، مشددا على ضرورة دعم هذه المبادرة، للوقوف بجانب كل محتاج فى الوسط الفنى.

من ناحية أخري يشارك أشرف زكي فى مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخرمن الفنانين وتدورأحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "حكايتى" العام الماضى.

وتدور الأحداث حول ياسمين التي تعمل في شركة إعلانات كبيرة وتواجه العديد من المواقف والعلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين.