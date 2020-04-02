هنادي مهنا:" انتظروا سارة في مسلسل دهب عيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روجت الفنانة هنادي مهنا، لدورها ضمن أحداث المسلسل الرمضاني الجديد "دهب عيرة"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت: "إن شاء الله انتظروا سارة في مسلسل دهب عيرة، رمضان 2020".

المسلسل بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد أنور، جومانا مراد، رمزي العدل، محمد رياض، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة العدل جروب، وسينرجي.



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