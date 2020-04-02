"إحصائيات عالمية".. رامي رضوان يطلب من متابعيه البقاء داخل منازلهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طالب الإعلامي رامي رضوان، جمهوره ومتابعيه، الالتزام بالبقاء داخل منازلهم.

وعرض "رضوان" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إحصائية عالمية لحالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وكتب: "للتذكير والتنبيه والتدبر، كورونا عالميا 1 مارس 2020، المصابين حوالي 88 ألف، والوفيات حوالي 3 آلاف، 1 أبريل 2020، المصابين حوالي 962 ألف والوفيات حوالي 47 ألف، اقعد في بيتك".

وتتخذ الدولة المصرية عدد من الإجراءات والتدابير لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وقف رحلات الطيران، إغلاق المحال التجارية وغيرها.

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