الممثل التركي تورهان كايا يرحل عن عالمنا بعد إصابته بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا أمس، الممثل التركي تورهان كايا، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان "كايا" قد انتقل إلى المستشفى منذ 10 أيام، متأثرا بمضاعفات كورونا، وأعلن نجله وفاته اليوم.
ولد الفنان الراحل عام 1951، وشارك في عدد من الأعمال التي تم دبلجتها بالعربية منها "وادي الذئاب"، وألف ليلة وليلة
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