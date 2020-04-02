نادر حمدي يحيي ذكرى والده الفنان الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أحيا الفنان نادر حمدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، ذكرى رحيل والده الفنان أحمد حمدي. ونشر "نادر" صورة لوالده، علق عليها: "ذكرى وفاة والدي الفنان أحمد حمدي، نسألكم الفاتحة والدعاء". يذكر أن نادر حمدي، أعلن مشاركته في السباق الرمضاني 2020، بعمل فني دون أن يفصح عن أية تفاصيل، كما قام بالتوزيع الغنائي لأغنية "ماتسيبنيش" التي قدمتها الفنانة آمال ماهر في عيد الحب.

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