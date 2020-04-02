محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نعى النجم العالمي توم هانكس، الموسيقي العالمي آدم شليزنجر، الذي رحل عن عالمنا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. الخليج 365 يعرض معلومات عن الموسيقي العالمي: _ هو كاتب أغاني وموسيقي أمريكي، أحيا العديد من الحفلات حول العالم _ ولد في 31 أكتوبر 1967 Advertisements _تم ترشيحه لجائزتي الأوسكار وجولدن جلوب عام 1997 كأفضل موسيقى عن فيلم Thing You Do للنجم توم هانكس _حاصل على جائزة الإيمي والجرامي العالميتين _ أصيب بالفيروس ونقل إلى مستشفى في شمال نيويورك الأسبوع الماضي _ أعلن محاميه تدهور حالته الصحية يوم الثلاثاء، بعد وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وأكد أنه مريض جدا و"مخدر بشدة"، ونعاه اليوم النجم العالمي توم هانكس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من هو آدم شليزنجر الذي نعاه توم هانكس إثر وفاته بفيروس كورونا ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.